Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT'liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 2 formülle 13. maaş verilecek! 5.500, 6.000 TL üstü maaş alanlar...

Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT'liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 2 formülle 13. maaş verilecek! 5.500, 6.000 TL üstü maaş alanlar...

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de ikramiyelere zam gelip gelmediğini merak ediyor. EYT'lilerin de bu fırsattan yararlanacağı ikramiye ödemelerinde yapılacak artış için 2 formül konuşuluyor. Ödemelerin 2.750 liradan yapılıp yıllık kazancın 5.500 TL'ye yükseltilmesi gündeme geldi. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak 2023? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
25.01.2023 09:58 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:58
Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT’liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 2 formülle 13. maaş verilecek! 5.500, 6.000 TL üstü maaş alanlar...

Ocak ayına refah payı, taban aylık düzenlemesi ve ek gösterge gibi ek kazanımlar ile start veren emeklilerin yeni gündemi ise bayram ikramiyesi yer aldı. Yakında aralarına EYT'lilerin de dahil olacağı ikramiyede artış masaya geldi. İkramiye için 2 formül var. Ancak bir tanesi özellikle çok konuşuluyor. İşte emekliye ek ödeme sağlayacak ikramiyeler için yeni tutarlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT’liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 2 formülle 13. maaş verilecek! 5.500, 6.000 TL üstü maaş alanlar...

Bu yıla Ocak zammını artıran refah payı ve taban aylık düzenlemesiyle başlangıç yapan emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu.

Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT’liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 2 formülle 13. maaş verilecek! 5.500, 6.000 TL üstü maaş alanlar...

EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde.

Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT’liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 2 formülle 13. maaş verilecek! 5.500, 6.000 TL üstü maaş alanlar...

Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Halen ikramiyenin tutarı bin 100 lira.

Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT’liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 2 formülle 13. maaş verilecek! 5.500, 6.000 TL üstü maaş alanlar...

Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor.

SON DAKİKA