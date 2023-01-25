Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT’liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 2 formülle 13. maaş verilecek! 5.500, 6.000 TL üstü maaş alanlar...

Ocak ayına refah payı, taban aylık düzenlemesi ve ek gösterge gibi ek kazanımlar ile start veren emeklilerin yeni gündemi ise bayram ikramiyesi yer aldı. Yakında aralarına EYT'lilerin de dahil olacağı ikramiyede artış masaya geldi. İkramiye için 2 formül var. Ancak bir tanesi özellikle çok konuşuluyor. İşte emekliye ek ödeme sağlayacak ikramiyeler için yeni tutarlar...