Emekliye %150 EK ZAM! SSK, Bağkur, EYT'liye 2.750+2.750 = 5.500 TL İLAVE ödeme! 2 formülle 13. maaş verilecek! 5.500, 6.000 TL üstü maaş alanlar...
Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de ikramiyelere zam gelip gelmediğini merak ediyor. EYT'lilerin de bu fırsattan yararlanacağı ikramiye ödemelerinde yapılacak artış için 2 formül konuşuluyor. Ödemelerin 2.750 liradan yapılıp yıllık kazancın 5.500 TL'ye yükseltilmesi gündeme geldi. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak 2023? İşte merak edilenler!
25.01.2023 09:58 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:58
Ocak ayına refah payı, taban aylık düzenlemesi ve ek gösterge gibi ek kazanımlar ile start veren emeklilerin yeni gündemi ise bayram ikramiyesi yer aldı. Yakında aralarına EYT'lilerin de dahil olacağı ikramiyede artış masaya geldi. İkramiye için 2 formül var. Ancak bir tanesi özellikle çok konuşuluyor. İşte emekliye ek ödeme sağlayacak ikramiyeler için yeni tutarlar...
Bu yıla Ocak zammını artıran refah payı ve taban aylık düzenlemesiyle başlangıç yapan emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu.