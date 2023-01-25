10 soruda tarihi fırsat! EYT'lilere hangi imkanlar geliyor? Kimlerin borcu silinecek? İşte yüzleri güldüren yapılandırma paketi...
Milyonların yüzünü güldüren yapılandırma paketi Meclis yolunda. Peki borçların üstünü çizecek, EYT'lilere kolaylık sağlayacak, iş kuranları ve istihdamı destekleyecek tarihi fırsattan kimler nasıl yararlanacak? İşte yapılandırma paketi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Milyonların yüzünü güldüren yapılandırma paketi Meclis yolunda... Peki borçların üstünü çizecek, EYT'lilere kolaylık sağlayacak, iş kuranları ve istihdamı destekleyecek tarihi fırsattan kimler nasıl yararlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…
BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ YAPILANDIRMA PAKETİNİ DUYURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıkladığı tarihi yapılandırma paketi milyonların yüzünü güldürdü. Kısa süre içinde Meclis'e sevk edilip, Şubat ayı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile vatandaşa, şirketlere pek çok kolaylık gelecek.
2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK? YARARLANMANIN ŞARTI VAR MI?
Vatandaşların vergi dairelerine olan 2 bin lirayı aşmayan borçları silinecek. Vergi, ceza, faiz gibi tüm borçlar kapsamda olacak. Trafik, köprü-otoyol geçişi gibi cezaları da kapsayacak. Vatandaşlar 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere düzenlemeden yararlanacak. Bunun için hiçbir şart aranmayacak.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK?
31 Aralık 2022 tarihi öncesinde ödenmesi gereken vergi, sigorta primi, adli para cezaları dahil idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dâhil edilecek. Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları, gümrük, nüfus, trafik, köprü-otoyol kaçak geçiş cezaları da kapsamda olacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak.