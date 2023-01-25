10 soruda tarihi fırsat! EYT’lilere hangi imkanlar geliyor? Kimlerin borcu silinecek? İşte yüzleri güldüren yapılandırma paketi...

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK? YARARLANMANIN ŞARTI VAR MI?

Vatandaşların vergi dairelerine olan 2 bin lirayı aşmayan borçları silinecek. Vergi, ceza, faiz gibi tüm borçlar kapsamda olacak. Trafik, köprü-otoyol geçişi gibi cezaları da kapsayacak. Vatandaşlar 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere düzenlemeden yararlanacak. Bunun için hiçbir şart aranmayacak.

