Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat! ’MTV’yi nasıl ödeyeceğim’ diyenlere müjde!

Ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek. Bu süre bitmeden önce bankalar ÖTV ödemelerinde kolaylık sağlamaya başladı. Bazı bankalar gecikmeli ödemeleri dahil ederken, bazıları da taksit sayısını 4'e kadar çıkardı. İşte MTV ödemelerine taksit yapan bankalar...