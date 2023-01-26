Bankalardan taksit uygulaması! Son gün 8 şubat! 'MTV'yi nasıl ödeyeceğim' diyenlere müjde!
İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib. gov.tr' üzerinden şifre girmeden 'MTV ödeme' alanına, plaka ve TC kimlik numarasını yazarak 02.00-23.45 saatlerinde bırç ödemesi yapılabiliyor.
26.01.2023 10:33 - Son Güncelleme: 26.01.2023 10:33
Ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek. Bu süre bitmeden önce bankalar ÖTV ödemelerinde kolaylık sağlamaya başladı. Bazı bankalar gecikmeli ödemeleri dahil ederken, bazıları da taksit sayısını 4'e kadar çıkardı. İşte MTV ödemelerine taksit yapan bankalar...
4 TAKSİTE BÖLÜNÜYOR
Yapı Kredi: MTV ödemesini Yapı Kredi kredi kartlarıyla 3 taksitle; ya da gib.gov. tr'den World Pay QR Kod 4 taksitle yapma imkanı sunuyor. Ödemeler bankanın mobil uygulaması, internet sitesi ve şubelerinden yapılabiliyor.