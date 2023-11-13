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Emekliye %18 refah payıyla net maaş çıktı! En düşük 7.500-8.000 TL alan SSK, Bağkur'luya %52.17 zamlı tablo oluştu! %5 ilave ödeme dahil maaşlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilerin geleceğine yönelik vaatleri, milyonlarca emeklinin beklentilerini artırdı. Bu zam beklenen enflasyon artışının yanı sıra refah zammını da içerecek. Emekliler için umut vadeden bu adımlar, toplamda 16 milyonu aşkın emekliyi olumlu yönde etkileyecek. Ocak ayında gerçekleşecek maaş artışları, en düşük emekli aylıklarını da kapsayacak, böylece emeklilerin maddi anlamda daha güçlü bir döneme girmeleri bekleniyor. Emeklilere yönelik iyileştirmelerde iki önemli formül öne çıkıyor. Birincisi, kök aylıkları artıracak düzenleme; ikincisi ise en düşük emekli aylığını yükseltecek olan düzenleme. İşte 2 formülle birlikte en yeni emekli maaş tablosu!

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 06:29 Güncelleme 13 Kasım 2023, 06:29
Emekliye %18 refah payıyla net maaş çıktı! En düşük 7.500-8.000 TL alan SSK, Bağkur’luya %52.17 zamlı tablo oluştu! %5 ilave ödeme dahil maaşlar... 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları konusundaki talimatı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bütçe sınırlarını zorlama çağrısı yapmasıyla önem kazandı. Emeklilerin değerini vurgulayan Bakan Şimşek, emekliye yapılacak zamlar için detaylı çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de EYT yasası sonrası emekli sayısının 15 milyonu aştığı göz önüne alındığında, emeklilere yönelik yapılan düzenlemelerin ne kadar kapsamlı ve etkili olması gerektiği anlaşılıyor. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekliye %18 refah payıyla net maaş çıktı! En düşük 7.500-8.000 TL alan SSK, Bağkur’luya %52.17 zamlı tablo oluştu! %5 ilave ödeme dahil maaşlar... 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" sözlerinin ardından gözler 16 milyon emeklinin Ocak 2024'teki zammına çevrildi. Ocak'ta hem kök hem de en düşük emekli aylığı artacak. 16 milyon emekli enflasyon artışına ilaveten refah zammı da alacak...

Emekliye %18 refah payıyla net maaş çıktı! En düşük 7.500-8.000 TL alan SSK, Bağkur’luya %52.17 zamlı tablo oluştu! %5 ilave ödeme dahil maaşlar... 3

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" sözlerinin ardından gözler 16 milyon emeklinin Ocak 2024'teki zammına çevrildi.

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