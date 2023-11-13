4600 ila 5400 prim yeterli, 15 yılla SGK listeyi yeniledi! Kademeli veya kısmi emeklilik için taze tablo; 50-63 yaş arası 2007 sonrası sigortalılar...

1 1999 sonrası sigortalılar için ise kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Kısmi emeklilik için geçerli olan bu düzenleme, prim ödeme sistemine dayalı olarak belirlenen yaş sınırlarını içeriyor. Bu kademeli sistem, emeklilik sürecindeki şartların, kişilerin prim ödeme durumlarına göre şekillenmesini sağlıyor.

2 Türkiye'de, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartının kaldırılması, yaklaşık 3 milyon vatandaşın emeklilik hakkına kavuşmasını sağladı. Bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca, kısmi emeklilik için getirilen kademeli prim sistemi de emeklilik sürecini daha esnek hale getiriyor.