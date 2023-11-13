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4600 ila 5400 prim yeterli, 15 yılla SGK listeyi yeniledi! Kademeli veya kısmi emeklilik için taze tablo; 50-63 yaş arası 2007 sonrası sigortalılar...

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 tarihinden sonrası için sigortalı olanların emeklilik şartları konusunda da vatandaşların dikkati üzerine çekti. Bu grup için kademeli yaş şartları bulunmakta ve işe giriş tarihleri bu yaş şartlarını belirliyor. Bu değişiklikler, emeklilik sürecinde yaşanan beklentileri ve hesaplamaları etkiliyor. Ayrıca, kısmi emeklilik için getirilen kademeli prim sistemi de emeklilik sürecinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Peki, kimler nasıl az primle emekli olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 07:02 Güncelleme 13 Kasım 2023, 08:04
4600 ila 5400 prim yeterli, 15 yılla SGK listeyi yeniledi! Kademeli veya kısmi emeklilik için taze tablo; 50-63 yaş arası 2007 sonrası sigortalılar... 1

1999 sonrası sigortalılar için ise kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Kısmi emeklilik için geçerli olan bu düzenleme, prim ödeme sistemine dayalı olarak belirlenen yaş sınırlarını içeriyor. Bu kademeli sistem, emeklilik sürecindeki şartların, kişilerin prim ödeme durumlarına göre şekillenmesini sağlıyor.

4600 ila 5400 prim yeterli, 15 yılla SGK listeyi yeniledi! Kademeli veya kısmi emeklilik için taze tablo; 50-63 yaş arası 2007 sonrası sigortalılar... 2

Türkiye'de, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartının kaldırılması, yaklaşık 3 milyon vatandaşın emeklilik hakkına kavuşmasını sağladı. Bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca, kısmi emeklilik için getirilen kademeli prim sistemi de emeklilik sürecini daha esnek hale getiriyor.

4600 ila 5400 prim yeterli, 15 yılla SGK listeyi yeniledi! Kademeli veya kısmi emeklilik için taze tablo; 50-63 yaş arası 2007 sonrası sigortalılar... 3

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor ve emeklilikte yaş şartını ortadan kaldırarak emeklilik sürecini kolaylaştırıyor. Bu düzenleme kapsamında, yaklaşık 3 milyon EYT'li başvurularını yaparak emeklilik haklarını elde etti. Prim ve yıl şartlarını tamamlayıp bekleyen EYT'lilerle birlikte toplam sayının 5 milyonu bulması öngörülüyor.

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