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Emekliye %5 ek ödemeyle kök maaş artışı çıktı! SSK, Bağkur'lunun en düşük maaşına refah payı ile %53 zam yapılacak! 7.500 TL alana 5-10 puan ilave...

Ülke genelinde emeklileri sevindirecek gelişmeler yaşanıyor. Hükümet, emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için teknik detayları ve bütçe çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla bütçe sınırlarını zorlama talimatı, uzun zamandır beklenen düzenlemelerin yolunu açıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini doğrudan etkileyecek olan refah payı düzenlemesi, kök maaşlara yansıyacak olmasıyla emeklilerin maaşlarında belirgin bir artışın olmasını hedefliyor. Bu doğrultuda, emekli zammı için gündemde yüzde 40, 45 ve 50 gibi oranlar masada. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024? İşte en yeni maaş tablosu ve hasabı haberimizde...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 06:48 Güncelleme 14 Kasım 2023, 06:48
Emekliye %5 ek ödemeyle kök maaş artışı çıktı! SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşına refah payı ile %53 zam yapılacak! 7.500 TL alana 5-10 puan ilave... 1

Bakan Şimşek, emeklilerin önemini vurgulayarak, bu kesimin beklentileri doğrultusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası sonrasında emekli sayısının 15 milyonu aştığı da belirtiliyor. Bu durum, emekli maaşı düzenlemesi sürecinde daha fazla dikkat çekiyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Emekliye %5 ek ödemeyle kök maaş artışı çıktı! SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşına refah payı ile %53 zam yapılacak! 7.500 TL alana 5-10 puan ilave... 2

REFAH SEVİYESİ YÜKSELTİLECEK

Türkiye, Orta Vadeli Plan kapsamında yüzyılın ilk ekonomik temellerini oluştururken, bu çerçevede bütçe yol haritası çizildi. Bu önemli adımların ardından, 15 milyondan fazla emeklinin beklentileri doğrultusunda emekliye yapılacak zam düzenlemeleri için çalışmalar hız kazandı. Bu düzenlemeler, emeklilerin maddi güvenliğini artırmayı, yaşamlarını daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Bu süreçte, emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler, onların refah seviyelerini yükselterek, emeklilik dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Emekliye %5 ek ödemeyle kök maaş artışı çıktı! SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşına refah payı ile %53 zam yapılacak! 7.500 TL alana 5-10 puan ilave... 3

PAROLA BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Vedat Işıkhan'a teknik çalışmaların tamamlanması talimatını verirken, Bakan Şimşek'e de emeklilerin lehine bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması direktifi verdi. Ocak dönemi zammı için belirlenen parola ise 'Vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi' oldu. Bu adımlar, vatandaşların enflasyonun etkisi altında kalmaması ve özellikle emeklilerin maddi durumlarının korunması yönünde atılan önemli adımlar olarak dikkat çekiyor. Bu süreçte, vatandaşların mali refahlarının korunması ve enflasyonla mücadelede dengeli bir yaklaşım benimsenmesi amaçlanıyor.

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