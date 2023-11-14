Emekliye %5 ek ödemeyle kök maaş artışı çıktı! SSK, Bağkur'lunun en düşük maaşına refah payı ile %53 zam yapılacak! 7.500 TL alana 5-10 puan ilave...

1 Bakan Şimşek, emeklilerin önemini vurgulayarak, bu kesimin beklentileri doğrultusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası sonrasında emekli sayısının 15 milyonu aştığı da belirtiliyor. Bu durum, emekli maaşı düzenlemesi sürecinde daha fazla dikkat çekiyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

2 REFAH SEVİYESİ YÜKSELTİLECEK Türkiye, Orta Vadeli Plan kapsamında yüzyılın ilk ekonomik temellerini oluştururken, bu çerçevede bütçe yol haritası çizildi. Bu önemli adımların ardından, 15 milyondan fazla emeklinin beklentileri doğrultusunda emekliye yapılacak zam düzenlemeleri için çalışmalar hız kazandı. Bu düzenlemeler, emeklilerin maddi güvenliğini artırmayı, yaşamlarını daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Bu süreçte, emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler, onların refah seviyelerini yükselterek, emeklilik dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanıyor.