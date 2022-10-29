Emekliye 14 bin TL ödeme! Kasım ayı TABAN TAVAN promosyon ücretleri BELLİ OLDU! Banka banka LİSTE: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, İş Bankası...

Her emeklinin kendi bankasına göre değişken tutarlarda olan bu promosyonlar yılın belirli dönemlerinde emeklilere sağlanıyor. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar haberimizde!