Emekliye 14 bin TL ödeme! Kasım ayı TABAN TAVAN promosyon ücretleri BELLİ OLDU! Banka banka LİSTE: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, İş Bankası...
Kasım ayına sayılı günler kala emekli promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Emekli vatandaşlar belirli tarihler aralığında bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken bankalar Kasım ayında taban tutarlarını güncelleyecek. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar haberimizde!
Her emeklinin kendi bankasına göre değişken tutarlarda olan bu promosyonlar yılın belirli dönemlerinde emeklilere sağlanıyor. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar haberimizde!
SGK listede ismi bulunan 19 banka ile 1 Kasım 2022'den geçerli olmak üzere yeni protokol imzalayacak.
1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.
8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
19- Fibabanka A.Ş.