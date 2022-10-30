1990-1992-1996-1997-1999 sigortası olan EYT'li sayılacak! MAAŞ+ 18 bin TL tazminat... EYT'de elmas değerinde yepyeni prim yaş TABLOSU!
EYT yasası hakkında gelişmeler en çok merak edilen konuların başında geliyor. Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar Aralık ayına odaklanmış durumda. Peki, EYT'de son gelişmeler neler? EYT çıkarsa kimler emekli olur? İşte merak edilenler!
30.10.2022 10:22 - Son Güncelleme: 30.10.2022 10:23
EYT müjdesi için Aralık ayı beklenirken ilk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. Yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde gelinen son noktayı merak edip araştırıyor. Emekliliğin yanı sıra işten ayrılanların tazminat hesabı Ocak'tan itibaren değişecek. Bu kapsamda en düşük ve en yüksek tutarlar artacak. Öte yandan EYT çalışmalarında 'Staj mağdurları'nın da kapsama dahil edilmesi gündemde. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler ne kadar kıdem tazminatı olacak? Staj mağdurları da EYT'den yararlanacak mı? İşte merak edilenler!