18-46 yaş arası herkes müracaat etsin! İŞKUR 8.650 TL maaşla 106 BİN personel alacak! 81 ilde ACİL afiş verildi: KPSS şartı YOK!
18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! İŞKUR'dan sınavsız KPSS'siz personel alımı yapılıyor! Ekim ayının sonuna doğru personel alımları hız kesmeden ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafınca kamuya 106 bin kişilik işçi alımları başladı. Farklmeslek grubu için başvuruda bulunacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olmaları şart. Kadrolara başvuracak adaylarda bazı mesleklerde KPSS ve sınav şartı bulunmuyor. İşte detaylar...
İŞKUR üzerinden Ekim-Kasım ayına ilişkin personel alımları son sürat devam ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafınca kamuya 106 bin kişilik personel alımları başladı. Birbirinden farklı meslek grubu için müracaat meydana getirecek adaylarda 18 yaşını doldurmuş olmaları ve kamusal haklardan mahrum olmama şartı aranıyor. Öte taraftan alımlarda KPSS ve sınav şartı bulunmuyor. İş arayan adaylar etken olarak İŞKUR'un resmi web sitesinde yer edinen Açık İş Pozisyonları kısmınden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. İşte Ekim-Kasım ayı İŞKUR 106 bin kişilik personel alımına ilişkin detaylar!
İş arayanlar dikkat! Özel sektör, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla onbinlerce personel arıyor. 2022 yılının ilk 10 ayında 1.094.506 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da, halen 106 bini aşkın açık iş bulunuyor.
AÇIK İŞLER VE ALIM YAPILACAK KİŞİ SAYISI
Meslek Açık İş Sayısı
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2
Acil Tıp Teknisyeni 25
Açık Hava Depo Görevlisi 2
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 34
Adalet Meslek Elemanı 1
Ağ Teknolojileri Elemanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 37
Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü 2