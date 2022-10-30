18-46 yaş arası herkes müracaat etsin! İŞKUR 8.650 TL maaşla 106 BİN personel alacak! 81 ilde ACİL afiş verildi: KPSS şartı YOK!

İŞKUR üzerinden Ekim-Kasım ayına ilişkin personel alımları son sürat devam ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafınca kamuya 106 bin kişilik personel alımları başladı. Birbirinden farklı meslek grubu için müracaat meydana getirecek adaylarda 18 yaşını doldurmuş olmaları ve kamusal haklardan mahrum olmama şartı aranıyor. Öte taraftan alımlarda KPSS ve sınav şartı bulunmuyor. İş arayan adaylar etken olarak İŞKUR'un resmi web sitesinde yer edinen Açık İş Pozisyonları kısmınden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. İşte Ekim-Kasım ayı İŞKUR 106 bin kişilik personel alımına ilişkin detaylar!