Emekliye 14 bin 756 lira maaş tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %24 zam + 1.500 TL fatura desteği geliyor! En düşük 10.250, 11.560 TL alanlar...

1 Emekliler, uzun süredir merakla bekledikleri kesin zam oranını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Ancak, bu bekleme sürecinde ipuçları da gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahminleri, emekliler için umut verici haberler içeriyor. Ankete göre, Mart ayı için enflasyon tahmini yüzde 3.43, Nisan ayı için yüzde 3.42 ve Mayıs ayı için ise yüzde 2.82 olarak belirlendi.

2 Emekliler bu yıla refah payı ve taban aylık artışıyla büyüyen Ocak zammı ve ikramiye artışıyla başladı. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranı, 11.68 puanlık refah payı eklenerek yüzde 49.25 yapıldı. Kök aylıklara yansıtılacak zam oranı, memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.