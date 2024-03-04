1.20 faizli ilk evim kredisi ödeme planı nasıl olacak? İlk evim kredisi 2024 başvuru şartları: Kimler başvurabilir? Taksit taksit geri ödeme tablosu

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Türkiye'deki ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Hükümet, ilk defa ev alacak bireyleri desteklemek amacıyla yüzde 1.20 faiz oranı ile göz dolduran bir kredi paketini duyurdu. Bu kapsamlı paket, özellikle ilk kez ev alacak kişiler için hazırlanmış olup, birçok vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek potansiyele sahip. Peki, bu yeni kredi paketi ne zaman hayata geçirilecek, başvuru şartları neler ve ödeme planı nasıl olacak? Düşük faizli ilk evim kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimler kredi alabilir? İşte, detaylar...