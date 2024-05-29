Emekliye 13.173 TL maaş müjdesi çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye bayram önü 4 ödeme 1 arada yapılacak! 10.000, 11.280, 12.500 TL alanlar...

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zamlarla ilgili beklentilerini sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre artırılacak. Bu artışın yanı sıra ek iyileştirmeler de gündemde. Özellikle Ocak ayında 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylık, Temmuz ayında tekrar masaya yatırılacak. Peki, emekli zamları ne kadar olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde...