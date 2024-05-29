Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zamlarla ilgili beklentilerini sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre artırılacak. Bu artışın yanı sıra ek iyileştirmeler de gündemde. Özellikle Ocak ayında 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylık, Temmuz ayında tekrar masaya yatırılacak. Peki, emekli zamları ne kadar olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yapılacak zamları büyük bir heyecanla bekliyor. Yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranlarına bağlı olarak kök aylıkların en az yüzde 25 oranında artırılması bekleniyor. Bu artışın, taban aylıklara da yansıtılması gündemde.
ENFLASYON AYARI
Taban aylıkta artış için 2 formül öne çıkıyor. İlk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranının yansıtılmasını içeriyor. Bu formül uygulanırsa, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarında gerçekleşen artış taban aylığa da yansıtılmış olacak.