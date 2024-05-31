Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur'luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar...

Emekliler ve emekli olmaya hazırlananlar için güzel haber geldi. Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek ikramiyelerle ilgili detaylar belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak ve emekliler, bayram öncesi ikramiyelerini 15 Haziran'a kadar alacaklar.
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi bayram ikramiyesi için gün sayıyor.
Bayram İkramiyeleri
Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyeleri ise 15 Haziran'a kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Emekliler dosya başına 3 bin lira ikramiye alacaklar.