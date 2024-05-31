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Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur'luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar...

Emekliler, Temmuz ayında alacakları zam oranını merakla beklerken, araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesine sadece iki veri kaldı. 3 Haziran'da açıklanacak olan Mayıs enflasyonu ile birlikte işçi ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Ardından açıklanacak Haziran verisiyle birlikte, SSK, Bağ-Kur ve memurların Temmuz zam oranı belli olacak.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 06:23 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 06:23
Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar... 1

Emekliler ve emekli olmaya hazırlananlar için güzel haber geldi. Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek ikramiyelerle ilgili detaylar belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak ve emekliler, bayram öncesi ikramiyelerini 15 Haziran'a kadar alacaklar.

Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar... 2

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi bayram ikramiyesi için gün sayıyor.

Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur’luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar... 3

Bayram İkramiyeleri

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyeleri ise 15 Haziran'a kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Emekliler dosya başına 3 bin lira ikramiye alacaklar.

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