Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur'luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar...

1 Emekliler ve emekli olmaya hazırlananlar için güzel haber geldi. Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek ikramiyelerle ilgili detaylar belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak ve emekliler, bayram öncesi ikramiyelerini 15 Haziran'a kadar alacaklar.

2 Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi bayram ikramiyesi için gün sayıyor.