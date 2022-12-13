Emekliye 13 bin TL ödeme! Ocak 2023 Promosyon Ücret listesi DEĞİŞTİ: Son 18 gün! Taban 7.000 sınırına çıkabilir! Ziraat, Halkbank, Garanti, İş...
Emekli promosyonları hakkında aramalar hız kazandı. Emekli zammı için gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda. Bu kapsamda promosyon ödemelerinin ocak zammıyla birlikte artması gündeme geldi. Maaşlara yapılacak zam sonrası bankaların yeni kampanyaları açıklaması beklenecek. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için Ocak 2023'ü de hesap eden bankalar kesenin ağzını açacak. Peki, en yüksek emekli prormosyonu hangi bankada? Ocak 2023'te promosyon ödemeleri kaç TL olacak? İşte yeni ücret listesi haberimizde!
Milyonların promosyon zammı hakkında araştırmaları sürüyor. Güncel teklifler hakkında araştırmalarına devam eden emekliler aynı zamanda güncel promosyon tekliflerini inceliyor Peki, emekliye yeni yılda ne kadar promosyon ödenecek? İşte bankalar tarafından sunulan güncel teklifler!
OCAK 2023'TE EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?
Emeklilerin yeni yıl maaşları belli olduktan sonra bankaların zam oranına göre promosyon tutarlarında artışa gitmesi bekleniyor. Tahminlere göre emekli promosyonlarının 13-15 bin TL arasına çıkması beklentiler arasında. Ancak henüz bankalar tarafından resmi açıklama gelmedi. Gelişmeler yaşandığında takvim.com.tr'de yer alacaktır.
EMEKLİ PROMOSYONU TABAN TUTARI NE KADAR?
SGK tarafından, Kasım ayında emekli promosyon kampanyası taban tutarı; emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari olarak güncellendi.