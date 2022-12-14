O kişilerde yaş şartı aranmıyor... 10 seneyi geçen SGK’lı sigortalılara müjde! Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar

Kısmi Emeklilik Müjdesi!

Emeklilik yaşı kadınlarda 54 ile 58 yaş arası, erkeklerde ise 60 yaşa kadar çıkabiliyor. Bu amaçla de şayet prim günü az olan varsa bunun 3600'e çıkarılması lazımdır. Bu sayede vatandaş kısmi emeklilikten faydalanma imkanını sahip oluyor.