O kişilerde yaş şartı aranmıyor... 10 seneyi geçen SGK'lı sigortalılara müjde! Erken emeklilik hakkı doğuyor! Tek dilekçe ile emeklilik için aranan şartlar
Çalışmaya başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 evveli olanlar 3600 prim günü ile 10 sene çalışarak emekli olabilme hakkını elde ediyor. Fakat bu noktada da 3 koşul aranıyor. Erkeklerde 15 sene, 3600 gün ve 55 yaşını tamamlamak ve bayanlarda da 15 sene, 3600 gün ve 50 yaşını tamamlamış olmak lazımdır.
14.12.2022 09:46 - Son Güncelleme: 14.12.2022 09:52
SGK çalışma gücünde yüzde 60 kayıp olması halinde erken emeklilik hakkı sağlıyor. Sağlanması oldukça önemli olan koşul ise 1800 gün prim ve 10 senelik çalışma sürecidir.