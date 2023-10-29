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Torba yasa maddeleri ve içeriği! Liste güncellendi: 2. torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, faizsiz kredi, Erken emeklilik...

Torba yasa maddeleri ve çıkacağı tarih gündemde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti. Gözler bu kez torba yasaya çevrildi. 2. torba yasa Meclis'in ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar içeriğinde ev hanımlarına emeklilik, en düşük emekli maaşına ek zam, esnafa erken emeklilik ve yeni evli çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi olacak mı merak ediyor. Peki Torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var? İşte son dakika Torba yasa maddeleri, içeriği ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 15:07 Güncelleme 29 Ekim 2023, 15:07
Torba yasa maddeleri ve içeriği! Liste güncellendi: 2. torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, faizsiz kredi, Erken emeklilik... 1

Kabine Toplantısı sonrası Türkiye'nin gündemine oturan 2023 torba yasasının içeriği merakla bekleniyor. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi gibi dikkat çekici önerilerin Meclis'ten geçmesiyle, gözler torba yasa maddelerine çevrildi. Meclis'in ana gündem maddeleri arasında yer alan 2. torba yasanın içeriğinde, bir dizi önemli düzenleme ve yenilik bekleniyor. Peki 2. torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? Torba yasa maddeleri ve içeriği neler? İşte son durum...

Torba yasa maddeleri ve içeriği! Liste güncellendi: 2. torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, faizsiz kredi, Erken emeklilik... 2

EMEKLİYE KASIM'DA 5 BİN TL ÖDENECEK

Emekliler ve hak sahipleri Kasım ayında 5 bin lira ikramiye alacak. TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

Torba yasa maddeleri ve içeriği! Liste güncellendi: 2. torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, faizsiz kredi, Erken emeklilik... 3

Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla verilecek 5 bin liralık ödemenin Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerden bazı farkları da bulunuyor. Öncelikle bu ödeme tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkincisi ise çalışan emeklilere verilmeyecek.

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