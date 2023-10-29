Torba yasa maddeleri ve içeriği! Liste güncellendi: 2. torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? Taşerona kadro, faizsiz kredi, Erken emeklilik...

1 Kabine Toplantısı sonrası Türkiye'nin gündemine oturan 2023 torba yasasının içeriği merakla bekleniyor. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi gibi dikkat çekici önerilerin Meclis'ten geçmesiyle, gözler torba yasa maddelerine çevrildi. Meclis'in ana gündem maddeleri arasında yer alan 2. torba yasanın içeriğinde, bir dizi önemli düzenleme ve yenilik bekleniyor. Peki 2. torba yasada neler var, ne zaman çıkacak? Torba yasa maddeleri ve içeriği neler? İşte son durum...

2 EMEKLİYE KASIM'DA 5 BİN TL ÖDENECEK Emekliler ve hak sahipleri Kasım ayında 5 bin lira ikramiye alacak. TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.