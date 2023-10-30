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Emekliye %71 zam farkı hesaplandı! Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak! 2000 sonrası SGK-SSK, Bağkur'lular 12 puan refah payı dahil...

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ocak 2024'ten itibaren emekli maaşlarında artış bekliyor. Bu artış, enflasyon rakamları ile şekil alacak ve refah payı eklenmesi gündemde. Son gelişmelere göre, Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 68.01 olarak güncelledi, bu da emekli maaşı zammı hesaplarını değiştirdi. Ancak zammın tam olarak ne kadar olacağı, kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış şeklinde mi uygulanacağı hala netleşmiş değil. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2000 sonrası emeklilerin maaşları kaç TL zamlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 11:49 Güncelleme 30 Ekim 2023, 11:49
Emekliye %71 zam farkı hesaplandı! Ocak 2024’te en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak! 2000 sonrası SGK-SSK, Bağkur’lular 12 puan refah payı dahil... 1

Ocak 2024'e yaklaşırken, milyonlarca memurun ve emeklinin maaş zammı heyecanla bekleniyor. Maaş artışı için bazı önemli ipuçları da ortaya çıkmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için bu artışlar, 2024'ün Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen 6 aylık enflasyon verilerine dayanacak. Peki, en düşük maaşlar ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Emekliye %71 zam farkı hesaplandı! Ocak 2024’te en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak! 2000 sonrası SGK-SSK, Bağkur’lular 12 puan refah payı dahil... 2

Milyonlarca memurun ve emeklinin 2024 yılına dair beklediği zam haberleri artık gün yüzüne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 2024'ün Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre artacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme hükümlerine göre Ocak'ta yüzde 15, Temmuz'da yüzde 10 oranında artış alacaklar, ayrıca enflasyon farkları da maaşlarına ilave edilecek.

Emekliye %71 zam farkı hesaplandı! Ocak 2024’te en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak! 2000 sonrası SGK-SSK, Bağkur’lular 12 puan refah payı dahil... 3

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin güncellenmesi, emeklilerin ve memurların maaşlarını belirlerken önemli bir rol oynuyor. İşte merak edilen soruların yanıtları ve emekli aylıkları hakkında detaylar....

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