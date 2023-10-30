Emekliye %71 zam farkı hesaplandı! Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak! 2000 sonrası SGK-SSK, Bağkur'lular 12 puan refah payı dahil...

1 Ocak 2024'e yaklaşırken, milyonlarca memurun ve emeklinin maaş zammı heyecanla bekleniyor. Maaş artışı için bazı önemli ipuçları da ortaya çıkmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için bu artışlar, 2024'ün Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen 6 aylık enflasyon verilerine dayanacak. Peki, en düşük maaşlar ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

2 Milyonlarca memurun ve emeklinin 2024 yılına dair beklediği zam haberleri artık gün yüzüne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 2024'ün Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre artacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme hükümlerine göre Ocak'ta yüzde 15, Temmuz'da yüzde 10 oranında artış alacaklar, ayrıca enflasyon farkları da maaşlarına ilave edilecek.