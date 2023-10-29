Prim indirimiyle 3600-5000 günü olana erken emeklilik! 1999- 2011 s. kadın erkek son prim yaş gün şartları değişti! EYT dahil 15-16-17 yıl elmas değerinde...

1 Yapılan yeni bir reformla birlikte emekli olma kriterleri önemli bir şekilde yeniden şekilleniyor. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanan Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK kurumları arasında norm birliği sağlanacak. Bu, farklı sigortalı grupları arasındaki ayrıcalıkları azaltmayı ve daha tutarlı bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmayı amaçlıyor. İşte yeni reformlar ve erken emekliliğe dair merak edilenler...

2 Son yıllarda çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde yapılan reformlara yenileri de eklenecek. Milyonlarca vatandaşın beklediği iki önemli konuda yenilik 12. Kalkınma Planı ile hayata geçecek. Emeklilik aylık bağlama sistemi değişecek. Emeklilik için yeni bir reform yapılarak emekli olma kriterleri yeniden belirlenecek.