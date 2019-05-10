Seçim ücretleri yattı mı? 2019 Sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?
Seçim ücretleri yattı mı? 31 Mart yerel seçimlerde sandık görevlisi olarak görev alan kişiler, seçim ücretlerinin nasıl alınacağını merak ediyor. Çoğu illerde seçim ücretleri yatarken, henüz yatmamış olan illerde ne zaman yatacağı merak ediliyor. Seçim ücretleri, görevli pozisyonlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, seçim ücretleri yattı mı? 2019 sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?
Sandık görevlisi ücretleri yattı mı? 31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi olan vatandaşlar seçim ücretlerinin yatıp yatmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalar hız kazandı. Seçim ücretleri, başkan, üyeler, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece sorumlu görevliler için farklılık gösteriyor. Peki, seçim ücretleri yattı mı? Sandık görevlisi paraları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...