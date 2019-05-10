Seçim ücretleri yattı mı? 2019 Sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?

Seçim ücretleri yattı mı? 31 Mart yerel seçimlerde sandık görevlisi olarak görev alan kişiler, seçim ücretlerinin nasıl alınacağını merak ediyor. Çoğu illerde seçim ücretleri yatarken, henüz yatmamış olan illerde ne zaman yatacağı merak ediliyor. Seçim ücretleri, görevli pozisyonlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, seçim ücretleri yattı mı? 2019 sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?

10.05.2019 09:38 - Son Güncelleme: 10.05.2019 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





