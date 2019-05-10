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Seçim ücretleri yattı mı? 2019 Sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?

Seçim ücretleri yattı mı? 31 Mart yerel seçimlerde sandık görevlisi olarak görev alan kişiler, seçim ücretlerinin nasıl alınacağını merak ediyor. Çoğu illerde seçim ücretleri yatarken, henüz yatmamış olan illerde ne zaman yatacağı merak ediliyor. Seçim ücretleri, görevli pozisyonlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, seçim ücretleri yattı mı? 2019 sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?

10.05.2019 09:38 - Son Güncelleme: 10.05.2019 09:38
Seçim ücretleri yattı mı? 2019 Sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?

Sandık görevlisi ücretleri yattı mı? 31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi olan vatandaşlar seçim ücretlerinin yatıp yatmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalar hız kazandı. Seçim ücretleri, başkan, üyeler, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece sorumlu görevliler için farklılık gösteriyor. Peki, seçim ücretleri yattı mı? Sandık görevlisi paraları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Seçim ücretleri yattı mı? 2019 Sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?

SEÇİM ÜCRETLERİ YATTI MI?

Sandık görevlisi ücretlerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Seçim ücretlerinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

Seçim ücretleri yattı mı? 2019 Sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?

SEÇİM ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Seçim ücretleri yattı mı? 2019 Sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

Seçim ücretleri yattı mı? 2019 Sandık görevlisi paraları ne zaman ödenecek?

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

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