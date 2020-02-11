Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre Çiftlik Bank ile dudak uçuklatan bir vurguna imza atan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre 'Tosuncuk'un hesabına aylık olarak yaklaşık 150 bin doların ( 1 milyon TL) üzerinde para geldiği tespit edildi. Firari Mehmet Aydın'ın büyük vurgun sonrası paraları yurt dışına kripto para ile çıkardığı tespit edilmişti. Fotoğraflarının çekilip Interpol ile paylaşıldığı iddia edilen firari Mehmet Aydın'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak para yattığı belirlendi.

11.02.2020 09:14 - Son Güncelleme: 11.02.2020 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





