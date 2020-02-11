Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre Çiftlik Bank ile dudak uçuklatan bir vurguna imza atan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre 'Tosuncuk'un hesabına aylık olarak yaklaşık 150 bin doların ( 1 milyon TL) üzerinde para geldiği tespit edildi. Firari Mehmet Aydın'ın büyük vurgun sonrası paraları yurt dışına kripto para ile çıkardığı tespit edilmişti. Fotoğraflarının çekilip Interpol ile paylaşıldığı iddia edilen firari Mehmet Aydın'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak para yattığı belirlendi.
UKRAYNA'DA İNTİHAR YALANI
Binlerce vatandaştan topladığı paraları kaçtığı ülkelerde yiyen Aydın, 14 aylık sessizliğin ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında bu sefer de Ukrayna'da ortaya çıktı. Başkent Kiev'de görüldüğü ve yakalanmak üzere olduğunun basına yansımasının ardından Aydın'ın kaldığı otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.