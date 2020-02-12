2020 asgari ücret için son açıklama! Asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası!
2020 asgari ücret için son açıklama... Asgari ücret ile çalışanlar ikramiye beklentisi içine girmiş durumda. Çeşitli formüllerde konuşulmaya başlanmış durumda. Asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücret 463 TL ikramiyede son durum nedir? İşte 2020 asgari ücrete ilişkin merak edilen son bilgiler…
Asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiasının ardından 2020 asgari ücret vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, asgari ücrete 463 TL ek zam olacak mı? Asgari ücretli vatandaşların her ay ödediği gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması da gündemde. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti. Asgari ücrete ek zam iddiası ise asgari ücretli çalışanla tarafından araştırılıyor. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye olacak mı? İşte detaylar…
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75 LİRA DESTEK UYGULANIYOR
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."