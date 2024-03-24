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Emekliye 9.222,22 TL ekstra maaş müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank en yüksek promosyon ödemeleri güncellendi! 10.550-11.150 TL alanlar...

Promosyon tutarlarında önemli bir artış yaşanıyor. Kamu bankaları öncülüğünde yapılan bu artış, özellikle emeklilerin ve banka müşterilerinin dikkatini çekiyor. En düşük promosyon tutarında %166.7'lik bir artış sağlanırken, en yüksek tutarda ise %140'lık bir artış gerçekleştirildi. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu 2024? En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 13:39 Güncelleme 24 Mart 2024, 13:39
Emekliye 9.222,22 TL ekstra maaş müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank en yüksek promosyon ödemeleri güncellendi! 10.550-11.150 TL alanlar... 1

Milyonlarca emekli vatandaşımızın merakla araştırdığı konulardan biri olan emekli promosyonları, bankalar arasındaki rekabetin odak noktası haline gelmiş durumda. Emeklilerin maaşlarını belirli bir bankaya taşıması karşılığında aldığı bu promosyonlar, bankaların sunmuş olduğu avantajlar ve maaş tutarlarına göre değişkenlik gösteriyor. İşte, Türkiye'deki önde gelen bankaların emekli promosyonlarına dair detaylar...

Emekliye 9.222,22 TL ekstra maaş müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank en yüksek promosyon ödemeleri güncellendi! 10.550-11.150 TL alanlar... 2

Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlanabildiği banka promosyonlarında yeni perde açıldı. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği promosyon tutarlarında güncelleme hayata geçti.

Emekliye 9.222,22 TL ekstra maaş müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank en yüksek promosyon ödemeleri güncellendi! 10.550-11.150 TL alanlar... 3

Kamu bankalarının aylığa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarıldı.

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