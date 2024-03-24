Emekliye 9.222,22 TL ekstra maaş müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank en yüksek promosyon ödemeleri güncellendi! 10.550-11.150 TL alanlar...

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Milyonlarca emekli vatandaşımızın merakla araştırdığı konulardan biri olan emekli promosyonları, bankalar arasındaki rekabetin odak noktası haline gelmiş durumda. Emeklilerin maaşlarını belirli bir bankaya taşıması karşılığında aldığı bu promosyonlar, bankaların sunmuş olduğu avantajlar ve maaş tutarlarına göre değişkenlik gösteriyor. İşte, Türkiye'deki önde gelen bankaların emekli promosyonlarına dair detaylar...