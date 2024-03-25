Emekliye 18 bin 600 TL maaş tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya bayram öncesi 9 bin 200 lira destek ödemesi yatacak! En düşük 10.115, 11.128 TL alanlar...

1 Milyonlarca emekli, yeni zamlarla girdi. Maaş tahminlerinin yanı sıra artan promosyonlar hakkında da aramalar hız kazandı. Kamu bankalarında, emeklilere yönelik promosyon tutarlarında önemli bir güncelleme yapıldı. Artık emekliler, promosyon tutarları olarak 8 bin ile 12 bin lira arasında seçeneklere sahip olacaklar.

2 Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının zamlı promosyonları için başvurular bugün başlıyor. Emeklilere, dul ve yetimlere ödenen banka promosyonunda maaşa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen tutarlar, yeni kararla 8 bin ile 12 bin lira aralığına yükseltilirken, güncellenen tutarlardan yararlanmak için bugünden itibaren kamu bankalarına başvuru yapılabilecek.