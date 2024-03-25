PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye 18 bin 600 TL maaş tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya bayram öncesi 9 bin 200 lira destek ödemesi yatacak! En düşük 10.115, 11.128 TL alanlar...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan tahminler, maaşlarda yüzde 22.68 ila 24'lük bir artışın mümkün olduğunu işaret ediyor. Diğer yandan, memurlar ve diğer emekliler için ise zam oranının yüzde 17.34 olduğu öngörülüyor. Ayrıca bugün itibarıyla emekliler için önemli bir fırsat kapısı açılıyor: Zamlı promosyon başvuruları başlıyor! Kamu bankalarına yapılacak başvurularla, emekliler maaşlarını taşıyabilecek ve promosyonlarını 8.000 ila 12.000 lira aralığından güncelleyebilecekler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 06:32 Güncelleme 25 Mart 2024, 06:32
Emekliye 18 bin 600 TL maaş tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya bayram öncesi 9 bin 200 lira destek ödemesi yatacak! En düşük 10.115, 11.128 TL alanlar... 1

Milyonlarca emekli, yeni zamlarla girdi. Maaş tahminlerinin yanı sıra artan promosyonlar hakkında da aramalar hız kazandı. Kamu bankalarında, emeklilere yönelik promosyon tutarlarında önemli bir güncelleme yapıldı. Artık emekliler, promosyon tutarları olarak 8 bin ile 12 bin lira arasında seçeneklere sahip olacaklar.

Emekliye 18 bin 600 TL maaş tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya bayram öncesi 9 bin 200 lira destek ödemesi yatacak! En düşük 10.115, 11.128 TL alanlar... 2

Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının zamlı promosyonları için başvurular bugün başlıyor. Emeklilere, dul ve yetimlere ödenen banka promosyonunda maaşa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen tutarlar, yeni kararla 8 bin ile 12 bin lira aralığına yükseltilirken, güncellenen tutarlardan yararlanmak için bugünden itibaren kamu bankalarına başvuru yapılabilecek.

Emekliye 18 bin 600 TL maaş tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya bayram öncesi 9 bin 200 lira destek ödemesi yatacak! En düşük 10.115, 11.128 TL alanlar... 3

İLK ÖDEME 28 MART'TA

Güncelleme için maaş alınan bankaya gidilebileceği gibi, bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri, ATM'leri üzerinden de başvuru yapılması mümkün. Emeklilere zamlı promosyon ödemeleri ise 28 Mart itibarıyla yapılmaya başlanacak. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalar da promosyon tutarlarını güncelleyecek. Halen özel bankalarda 15 bin liraya varan ödeme imkanı bulunurken, rekabetle birlikte önümüzdeki günlerde daha cazip imkanların oluşması bekleniyor.

SON DAKİKA