Emekliye %33'lük seyyanen zam çıktı! 1855, 3659 gün primi olan SSK, Bağ-Kur'lunun kök maaşı artacak! Bayram önü 3.500 lira fatura desteği, 12 bin TL promosyon...

1 Türkiye'de emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve gelirlerini artırmak amacıyla önemli düzenlemeler gündemde. Son açıklamalar, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak ve gelirlerini artıracak bir dizi değişikliğin müjdesini veriyor. Peki, emekliye hangi destekler verilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

2 Milyonlarca emekli için Ocak ayında aylıklara yüzde 49.25'lik zam yapılmıştı. Ardından bayram ikramiyelerine yüzde 50 artış yapıldı ve 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldı. Nisan'ın ilk haftasında emekliler Ramazan bayramı ikramiyelerini almış olacak.