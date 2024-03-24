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Emekliye %33'lük seyyanen zam çıktı! 1855, 3659 gün primi olan SSK, Bağ-Kur'lunun kök maaşı artacak! Bayram önü 3.500 lira fatura desteği, 12 bin TL promosyon...

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in maaşlarla ilgili son açıklamaları gündemi hareketlendirdi. Emeklilere yönelik yapılacak destekler üzerinde odaklanan açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı buldu. Özellikle taban maaş ve kök maaş konularında yapılacak değişikliklerin yanı sıra çalışılan günlerin emekli maaşına etkisi gibi formüller masaya geldi. Peki, emekliye yapılacak yeni düzenlemeler neler? Taban maaş ve kök maaşlar eşitlenecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 09:05 Güncelleme 24 Mart 2024, 09:05
Emekliye %33’lük seyyanen zam çıktı! 1855, 3659 gün primi olan SSK, Bağ-Kur’lunun kök maaşı artacak! Bayram önü 3.500 lira fatura desteği, 12 bin TL promosyon... 1

Türkiye'de emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve gelirlerini artırmak amacıyla önemli düzenlemeler gündemde. Son açıklamalar, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak ve gelirlerini artıracak bir dizi değişikliğin müjdesini veriyor. Peki, emekliye hangi destekler verilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

Emekliye %33’lük seyyanen zam çıktı! 1855, 3659 gün primi olan SSK, Bağ-Kur’lunun kök maaşı artacak! Bayram önü 3.500 lira fatura desteği, 12 bin TL promosyon... 2

Milyonlarca emekli için Ocak ayında aylıklara yüzde 49.25'lik zam yapılmıştı. Ardından bayram ikramiyelerine yüzde 50 artış yapıldı ve 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldı. Nisan'ın ilk haftasında emekliler Ramazan bayramı ikramiyelerini almış olacak.

Emekliye %33’lük seyyanen zam çıktı! 1855, 3659 gün primi olan SSK, Bağ-Kur’lunun kök maaşı artacak! Bayram önü 3.500 lira fatura desteği, 12 bin TL promosyon... 3

Daha sonra Kurban bayramında da 3 bin lira ödenecek ve toplam 2024 yılı ikramiyesi 6 bin liraya ulaşacak. Bu yılın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilmesinin ardından destekler bununla da sınırlı kalmayacak.

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