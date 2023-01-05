2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişliye EYT'yi ıskalayana b planı! EYT vurmayana 2-4-6-8 yıl erken emeklilik! 45-46-48 yaş + staj avantajı...
EYT düzenlemesinde tüm detaylar netleşti. 1999 öncesi sigortalıları kapsayacak düzenleme dışında kalanlar için alternatif emeklilik yolları bulunuyor. İşte 2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişlilere erken emeklilik yolları!
05.01.2023 10:50 - Son Güncelleme: 05.01.2023 10:50
Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde tüm şartlar açıklandı ve kapsamda olan vatandaşlar belirlendi. Ancak bazıları primle, yılla bu düzenlemeyi ıskalamış oldu. Ancak bu kişiler için bazı avantajlar bulunuyor ve erken emeklilik imkanı sunuluyor. 2-4-6-8 yıl erken emekli olma şansına sahip oluyorlar. Peki, kimler bu imkandan yararlanacak? Erken emekli olmak için şartlar neler? İşte EYT'siz emeklilik yolları haberimizde!
Askerlik ve doğum borçlanmasıyla EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen kişiler SGK tarafından belirtilen şartları taşımak zorunda.
BU SSK'LILAR EYT'YE BİLE TAKILMIYOR!
Askerlik ve doğum borçlanması ile EYT'den yararlanmak isteyen binlerce kişi araştırmalara başladı.