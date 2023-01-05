2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişliye EYT’yi ıskalayana b planı! EYT vurmayana 2-4-6-8 yıl erken emeklilik! 45-46-48 yaş + staj avantajı...

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde tüm şartlar açıklandı ve kapsamda olan vatandaşlar belirlendi. Ancak bazıları primle, yılla bu düzenlemeyi ıskalamış oldu. Ancak bu kişiler için bazı avantajlar bulunuyor ve erken emeklilik imkanı sunuluyor. 2-4-6-8 yıl erken emekli olma şansına sahip oluyorlar. Peki, kimler bu imkandan yararlanacak? Erken emekli olmak için şartlar neler? İşte EYT'siz emeklilik yolları haberimizde!