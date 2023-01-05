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Haberler Ekonomi 2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişliye EYT'yi ıskalayana b planı! EYT vurmayana 2-4-6-8 yıl erken emeklilik! 45-46-48 yaş + staj avantajı...

2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişliye EYT'yi ıskalayana b planı! EYT vurmayana 2-4-6-8 yıl erken emeklilik! 45-46-48 yaş + staj avantajı...

EYT düzenlemesinde tüm detaylar netleşti. 1999 öncesi sigortalıları kapsayacak düzenleme dışında kalanlar için alternatif emeklilik yolları bulunuyor. İşte 2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişlilere erken emeklilik yolları!

takvim.com.tr
05.01.2023 10:50 - Son Güncelleme: 05.01.2023 10:50
2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişliye EYT’yi ıskalayana b planı! EYT vurmayana 2-4-6-8 yıl erken emeklilik! 45-46-48 yaş + staj avantajı...

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde tüm şartlar açıklandı ve kapsamda olan vatandaşlar belirlendi. Ancak bazıları primle, yılla bu düzenlemeyi ıskalamış oldu. Ancak bu kişiler için bazı avantajlar bulunuyor ve erken emeklilik imkanı sunuluyor. 2-4-6-8 yıl erken emekli olma şansına sahip oluyorlar. Peki, kimler bu imkandan yararlanacak? Erken emekli olmak için şartlar neler? İşte EYT'siz emeklilik yolları haberimizde!

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2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişliye EYT’yi ıskalayana b planı! EYT vurmayana 2-4-6-8 yıl erken emeklilik! 45-46-48 yaş + staj avantajı...

Milyonları ilgilendiren gelişme duyuruldu. Belirli şartları taşıyan o kişilere 2-4-6-8 yıl erken emekli olma hakkı doğuyor! Nasıl olacağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalara şimdiden başladı.

2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişliye EYT’yi ıskalayana b planı! EYT vurmayana 2-4-6-8 yıl erken emeklilik! 45-46-48 yaş + staj avantajı...

Askerlik ve doğum borçlanmasıyla EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen kişiler SGK tarafından belirtilen şartları taşımak zorunda.

2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişliye EYT’yi ıskalayana b planı! EYT vurmayana 2-4-6-8 yıl erken emeklilik! 45-46-48 yaş + staj avantajı...

BU SSK'LILAR EYT'YE BİLE TAKILMIYOR!

Askerlik ve doğum borçlanması ile EYT'den yararlanmak isteyen binlerce kişi araştırmalara başladı.

2000-2001-2005-2008 sonrası sigorta girişliye EYT’yi ıskalayana b planı! EYT vurmayana 2-4-6-8 yıl erken emeklilik! 45-46-48 yaş + staj avantajı...

Emekli olmanın hayalini kuran ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için doğum ve askerlik borçlanması büyük fayda sağlıyor.

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