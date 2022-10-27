Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı!

Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı!

Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan emekliler için promosyon fırsatları sürüyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. Bu bağlamda henüz promosyon almamış emekliler için promosyon ödemelerindeki banka tekliflerine yer verdik. İşte Kasım ayı promosyon ödeme miktarları 2022!

takvim.com.tr
27.10.2022 16:05 - Son Güncelleme: 27.10.2022 16:05
Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı!

Kasım ayı promosyon listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. İşte banka banka Kasım 2022 promosyon teklifleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı!

SGK TABAN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARINI GÜNCELLEDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi.

Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı!

BANKA PROMOSYONLARI İÇİN KASIM AYARI

SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı!

SGK ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 2023/Mart gelmeden 01.11.2022 tarihinde güncellenecek.

Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı!

SGK listede ismi bulunan 19 banka ile 1 Kasım 2022'den geçerli olmak üzere yeni protokol imzalayacak.

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.
8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
19- Fibabanka A.Ş.

SON DAKİKA