Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı!

Kasım ayı promosyon listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. İşte banka banka Kasım 2022 promosyon teklifleri!