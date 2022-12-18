Emekliye 12 bin TL ödeme! 2023 Ocak SSK, 4B, EYT'lilerin Promosyon Ücret TABLOSU netleşiyor! Son 13 gün: '3 sene maaşım sizden' sözü veren alacak! Ziraat, Vakıf, Garanti, İş...
Emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Ocak ayına az bir zaman kala promosyonda zam beklentisi arttı. Son olarak geçtiğimiz ay taban ödemeler 19 banka tarafından artırılmıştı. 2023 yılı yaklaşırken yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşın gündeminde banka promosyon ücretleri yer alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 5.000 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Peki, Ocak 2023 emekli promosyonları kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
Emekli promosyon ücretleri teker teker belli oluyor. Bazı bankalar yaptığı tekliflerde emekli maaşı için promosyonu 10 bin liraya kadar çıkarırken bazıları da emekli maaşı olan müşteri getirene 250 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli vatandaşlar bu kapsamda bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini araştırıyor. Ocak ayına az bir süre kala 2023'te promosyonların ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli promosyon ücretleri kaç TL olacak 2023? İşte merak edilenler!
OCAK 2023'TE EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?
SSK, BAĞKUR, 4C ve emekli olacak EYT'lilerin yeni yılda maaşları belli olduktan sonra bankaların zam oranına göre promosyon tutarlarında artışa gitmesi bekleniyor. Tahminlere göre emekli promosyonlarının 12-15 bin TL arasına çıkması beklentiler arasında. Ancak henüz bankalar tarafından resmi açıklama gelmedi.
EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TABAN SINIR BELİRLENDİ!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz Kasım ayında emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.
Buna göre, emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.
HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANDI?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.
PROMOSYON TUTARI NASIL YÜKSELİR?
Eğer kişi aynı banka üzerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.
Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.