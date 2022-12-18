EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? 🔎SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı son dakika açıklamalara çevrildi. Ocak 2023'ten itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak eden birçok vatandaş yılbaşında emekli ikramiyesi alabilecek mi araştırıyor. Tüm emekliler ile ikramiye ödemesi yapılan destek ödemesi kapsamındaki vatandaşlar, ikramiyelerin yılbaşında verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı? İşte detaylar!