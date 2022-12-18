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Haberler Ekonomi EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? 🔎SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek?

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? 🔎SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek?

Yeni yıla az bir zaman kala heyecan dorukta! Ocak ayı memur emekli zamları için nabız tutulmuşken bir yandan da emekliye yılbaşında ikramiye verilecek mi merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş" Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı?" sorusunun yanıtını araştırır oldu. Peki, EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek? İşte son gelişmeler haberimizde!

takvim.com.tr
18.12.2022 14:29 - Son Güncelleme: 18.12.2022 14:29
EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? 🔎SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı son dakika açıklamalara çevrildi. Ocak 2023'ten itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak eden birçok vatandaş yılbaşında emekli ikramiyesi alabilecek mi araştırıyor. Tüm emekliler ile ikramiye ödemesi yapılan destek ödemesi kapsamındaki vatandaşlar, ikramiyelerin yılbaşında verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı? İşte detaylar!

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EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? 🔎SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek?

EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Yılbaşına kısa bir zaman kala emeklilerin gözü kulağı ikramiye için yapılacak açıklamaya çevrildi.

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? 🔎SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek?

Yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklamaya bulunmuyor. Yılbaşına kısa bir zaman kala emeklilerin gözü kulağı ikramiye için yapılacak açıklamaya çevrildi.

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? 🔎SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri normal şartlarda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi alıyor. 2022 yılında emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak belirlenmişti.

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? 🔎SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek?

2018 YILINDAN İTİBAREN ÖDENİYOR
Emeklilere 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı.

2022 yılında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Kurban Bayramı ikramiyesi 2-7 Temmuz tarihlerinde, Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi ise bayramdan 4 gün önce başlamıştı.

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