EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? 🔎SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek?
Yeni yıla az bir zaman kala heyecan dorukta! Ocak ayı memur emekli zamları için nabız tutulmuşken bir yandan da emekliye yılbaşında ikramiye verilecek mi merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş" Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı?" sorusunun yanıtını araştırır oldu. Peki, EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI 2023? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek? İşte son gelişmeler haberimizde!
18.12.2022 14:29 - Son Güncelleme: 18.12.2022 14:29
Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı son dakika açıklamalara çevrildi. Ocak 2023'ten itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak eden birçok vatandaş yılbaşında emekli ikramiyesi alabilecek mi araştırıyor. Tüm emekliler ile ikramiye ödemesi yapılan destek ödemesi kapsamındaki vatandaşlar, ikramiyelerin yılbaşında verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı? İşte detaylar!
2018 YILINDAN İTİBAREN ÖDENİYOR
Emeklilere 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı.
2022 yılında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Kurban Bayramı ikramiyesi 2-7 Temmuz tarihlerinde, Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi ise bayramdan 4 gün önce başlamıştı.