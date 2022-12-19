Her ayın başında hesap kartına yatıyor! Hane başına PTT'den 1.100 TL ödeme! Yeni yılda hesaplara aktarılacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri geldi. Sosyal devlet anlayışı ile dar gelirli vatandaşlara aile destek ödemesi yapılıyor. Maddi desteğe gereksinim duyanlar geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Devlet yardım ve desteklerini kaleme aldık. Ülkemizde eğitim yardımları, aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel hedefli yardımlar, sağlık yardımları gibi birçok alanda destek sağlanıyor. Peki, kimler 1.100 TL destek ödemesinden yararlanacak? İşte detaylar!