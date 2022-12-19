Her ayın başında hesap kartına yatıyor! Hane başına PTT'den 1.100 TL ödeme! Yeni yılda hesaplara aktarılacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...
Gereksinimi bulunan, dar gelirli olan ya da hiç geliri olmayan vatandaşlara yardım eden devlet kurumları bulunuyor. Bu devlet kurumlarına ise yazılı müracaatta bulunmak gerekiyor. Devlet tarafından hiç bir sosyal geliri bulunmayan, ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız amacıyla para yardımının yanında gıda ve yakıt yardımları da yapmaktadır. Peki, kimler 1100 TL ödemeden yararlanacak? İşte detaylar!
Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri geldi. Sosyal devlet anlayışı ile dar gelirli vatandaşlara aile destek ödemesi yapılıyor. Maddi desteğe gereksinim duyanlar geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Devlet yardım ve desteklerini kaleme aldık. Ülkemizde eğitim yardımları, aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel hedefli yardımlar, sağlık yardımları gibi birçok alanda destek sağlanıyor. Peki, kimler 1.100 TL destek ödemesinden yararlanacak? İşte detaylar!
ÖDEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklamada; "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.