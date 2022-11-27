Emekliye 12 bin TL ikramiye! Aralık ayı promosyon ÜCRET TABLOSU netleşiyor! Asgari 5 bin TL ödeme! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası...
Aralık ayına sayılı günler kala emekliler promosyon miktarlarında artış olacak mı merak etmeye başladı. Son olarak taban tutarlar 1 Kasım'da yükseldi ve kampanyalar güncellendi. Emeklilerin alacağı ödemeler de artmış oldu. 14 milyonu aşkın emekli, banka promosyonunda yeni viraja girdi. 19 banka tarfından son olarak taban ödemeler artmıştı. Peki, Aralık ayı promosyonlar ne kadar olacak? İşte Aralık ayı banka banka promosyon ödeme tutarları!
27.11.2022 21:58 - Son Güncelleme: 27.11.2022 21:58
Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Aralık ayına sayılı günler kala yeni promosyon ödemeleri merak edildi. İşte detaylar...
ARALIK AYI PROMOSYON LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Henüz bankalar tarafından aralık ayı promosyon ödemeleri açıklanmadı. Ancak ödemelerin 10 bin TL ve üzeri olacağı ileri sürülüyor.