6 aylık TEFE TÜFE enflasyonla %65.02 ZAM Taban-Tavan maaşları! Ocak 2023'te emekliye 8 BİN 264 TL MAAŞ! Memura 11.566 TL...

Ocak zammı için son viraja giriliyor. 6 aylık enflasyon verisinin ardından emekli memurun zamlı maaşları belli olacak. TÜİK'ten gelecek müjdeli haberi bekleyenler Ocak ayında yapılacak zam oranının ne kadar olacağını da merak ediyor. Maaşlar için gündemde 4 formül üzerinde duruluyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaştı. Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Peki, emekli memur en düşük maaş ne kadar olacak? Emekli memur taban tavan maaşları kaç TL olacak 2023? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde!