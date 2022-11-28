6 aylık TEFE TÜFE enflasyonla %65.02 ZAM Taban-Tavan maaşları! Ocak 2023'te emekliye 8 BİN 264 TL MAAŞ! Memura 11.566 TL...
SSK, Bağkur ve memurlar merakla zamlı maaşlarını bekliyor. Son olarak Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu. Geriye 2 veri kaldı. Kasım ayı enflasyon oranı ise 5 Aralık'ta belli olacak. Yapılan hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte tablo tablo yeni maaşlar!
Ocak zammı için son viraja giriliyor. 6 aylık enflasyon verisinin ardından emekli memurun zamlı maaşları belli olacak. TÜİK'ten gelecek müjdeli haberi bekleyenler Ocak ayında yapılacak zam oranının ne kadar olacağını da merak ediyor. Maaşlar için gündemde 4 formül üzerinde duruluyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaştı. Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Peki, emekli memur en düşük maaş ne kadar olacak? Emekli memur taban tavan maaşları kaç TL olacak 2023? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde!
SGK, Bağkur ve memur emeklileri için maaş zam oranı yeni yılın yaklaştığı şu günlerde merak ediliyor. Ekim ayı enflasyonunun duyurulmasıyla beraber SSK, Bağkur ve memur emekli maaşı zam oranları son şeklini aldı. Yapılan hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu.
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TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla ortaya çıkan oran maaşlara zam olarak yansıyacak. Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak.