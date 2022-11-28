🚬Aralık ayında SİGARAYA ZAM gelecek mi 2022? Güncel sigara fiyatları!

HANGİ SİGARAYA ZAM GELDİ?

Son olarak 2022 yeni sigara zammı JTI grubu tarafından açıklandı. 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Winston, Camel, Monte Carlo ve LD sigaralarında 2'şer TL artış yapıldı.

İşte güncel fiyatlar: