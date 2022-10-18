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Haberler Ekonomi Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ! Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG...

Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ! Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG...

Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Emekliler her sene 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. Son olarak SGK tarafından yapılan açıklamada taban tutarların 3.000 ile 5.000 TL arasında olacağı duyuruldu. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar promosyon tekliflerinde güncellemeye gidiyor. İşte banka banka promosyon ücret listesi!

takvim.com.tr
18.10.2022 14:12 - Son Güncelleme: 18.10.2022 14:12
Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ! Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG...

Bankaların promosyon yarışı tam gaz sürüyor. Bu kapsamda henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. İşte banka banka ödeme tutarları!

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Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ! Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG...

Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt edenlere verilen promosyon paralarına zam yapıldı.

Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ! Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG...

Özel bankaların verdiği emekli promosyon miktarlarının 10 bin TL'ye kadar ulaşması kamu bankalarının da harekete geçmesine neden oldu. Yapılan güncelleme ile emeklilerin alacağı promosyon ücreti 5 bin TL'ye kadar yükseldi.

Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ! Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG...

PROMOSYON PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon ödemeleri genellikle taahhütname imzalandıktan sonra takip eden ilk aylarda hesaba yatırılmaktadır.

Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ! Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG...

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarıyla protokollerin 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacağını kaydetmişti. Bu kapsamda promosyon paralarının da Kasım ayından sonra yatması bekleniyor.

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