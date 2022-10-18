Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ! Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG...
Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Emekliler her sene 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. Son olarak SGK tarafından yapılan açıklamada taban tutarların 3.000 ile 5.000 TL arasında olacağı duyuruldu. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar promosyon tekliflerinde güncellemeye gidiyor. İşte banka banka promosyon ücret listesi!
18.10.2022 14:12 - Son Güncelleme: 18.10.2022 14:12
Bankaların promosyon yarışı tam gaz sürüyor. Bu kapsamda henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. İşte banka banka ödeme tutarları!
Özel bankaların verdiği emekli promosyon miktarlarının 10 bin TL'ye kadar ulaşması kamu bankalarının da harekete geçmesine neden oldu. Yapılan güncelleme ile emeklilerin alacağı promosyon ücreti 5 bin TL'ye kadar yükseldi.