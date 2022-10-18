Emekliye 11 bin TL ödeme! Promosyon ücret tarifesi YENİLENDİ! Bankaya “3 yıl sizin müşteriniz olmak istiyorum” sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, İş Bankası, İNG...

Bankaların promosyon yarışı tam gaz sürüyor. Bu kapsamda henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. İşte banka banka ödeme tutarları!