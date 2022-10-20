9,75 TL'ye düştü! Bulgur, et, nohut... İndirim kataloğu az evvel belli oldu! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-31 EKİM 2022 FİYAT LİSTESİ!
Ekim 2022 ayının en büyük kampanyası ilan edildi. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ekim ayı sonuna kadar farklı bir çok üründe büyük indirimler uygulandı. Güncel Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğun yayımlandığını duyanlar hemen kataloğu incelemeye başladı. Peki, Tarım Kredi'de çay, mercimek, tuvalet kağıdı, deterjan ne kadar, kaç TL? Mandalina 9,75 TL'ye düştü. İşte 18-31 Ekim 2022 yeni indirimli ürünler kataloğu LİSTESİ...
20.10.2022 11:00 - Son Güncelleme: 20.10.2022 11:00
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimler başladı. Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin güncel aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Güncel katalogda TK Anadolu Pilavlık Bulgur 14,20 TL, Mandalina 9,75 TL, 500 gram Çaykur Tiryaki Çay 36,50 TL, TMO Kırımızı Mercimek 18,50 TL, TK Dana Kangal Sucuk 27,90 TL, ESK Tavuk But 32,75 TL'ye düştü. İndirimler 31 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri güncel FİYAT TAM LİSTE!