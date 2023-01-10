EYT’ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! 2000, 2003, 2008’li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!

ASKERLİK HİZMETİ TARİHİ GERİ ÇEKER

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.