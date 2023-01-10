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Haberler Ekonomi EYT'ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! 2000, 2003, 2008'li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!

EYT'ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! 2000, 2003, 2008'li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!

EYT yasası için Başkan Erdoğan son açıklamasında yakında Meclis'e sunulacağını duyurmuştu. Emekli olacaklar heyecana kapılırken, eksik primi olan veya yılı dolmamış olanlar alternatif yolları aramaya koyuldu. 7 yıl kuralına uyan turnayı çat diye gözünden vuracak. Emeklilik için 3 temel şart bulunuyor. Ancak bazı durumlarda emekliliğe daha erken bir tarihte kavuşmak mümkün. Peki, erken emeklilik için neler yapmak gerekir? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
10.01.2023 11:40 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:40
EYT’ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! 2000, 2003, 2008’li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayalini süslüyor. Uzun yıllar çalışarak üretim ekonomisine hayat veren vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kuruluş üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Bazı şartlarda erken emeklilik mümkün. İşte mevzu hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...

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EYT’ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! 2000, 2003, 2008’li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi erken emeklilik koşulları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaş, prim ve sigortalılık süresi maaşın bağlanması konusunda büyük bir etken oluyor.

EYT’ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! 2000, 2003, 2008’li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!

Ancak bazı durumlarda maaşa daha erken bir tarihte kavuşmak mümkün. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması maaşın bağlanmasında önemli bir husus oluyor.

EYT’ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! 2000, 2003, 2008’li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!

2 ŞARTTA MAAŞ BAĞLANIYOR

Prim+yaş+sigortalılık süresini tamamlayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek dilekçesini teslim edip emekli maaşını almaya başlıyor.

EYT’ye 1 adım kala 1261 prim mandalı! Erken emeklilikte 2-6-7 yıl mührü onaylandı! 2000, 2003, 2008’li SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf başlangıcı 1 yıl öne çekecek!

ASKERLİK HİZMETİ TARİHİ GERİ ÇEKER

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

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