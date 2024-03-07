Emekliye 10.385 TL ek ödeme listesi tazelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 17-18-19-20 Mart arasında 2'li maaş yatacak! 2.500 lira fatura desteği...

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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ

2024'ün ilk yarısı için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi ve bayram ikramiyelerinde yüzde 50'lik artış gerçekleşti. Bu artışlar, bankalar arasındaki rekabeti kızıştırarak emekli promosyon kampanyalarının revize edilmesine neden oldu.