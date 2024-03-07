PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye 10.385 TL ek ödeme listesi tazelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 17-18-19-20 Mart arasında 2'li maaş yatacak! 2.500 lira fatura desteği...

Başlayan yeni yıl, birçok emekli için artan gelirlerle başladı. Ancak umutları artıran bu başlangıç promosyon tutarlarının beklentileri karşılayamamasıyla gölgelenmiş durumda. Emekliler, artan maaşlarına paralel olarak promosyon miktarlarının da artırılmasını talep ediyorlar. Promosyon taban tutarlarının yükseleceği konusunda beklenti oluşuyor. Peki, en yüksek ödemeler ne kadar oldu? Taban promosyonlar artacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 06:40 Güncelleme 07 Mart 2024, 06:47
Emekliye 10.385 TL ek ödeme listesi tazelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 17-18-19-20 Mart arasında 2’li maaş yatacak! 2.500 lira fatura desteği... 1

Emekli maaşlarındaki yüzde 49,25'lik zammın ardından, bankaların emeklileri çekebilmek için sunduğu promosyonlar önemli bir konu haline geldi. Mart ayında güncellenen emekli promosyonlarına dair detaylar haberimizde...

Emekliye 10.385 TL ek ödeme listesi tazelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 17-18-19-20 Mart arasında 2’li maaş yatacak! 2.500 lira fatura desteği... 2

Bankalar, Mart 2024'te emekli promosyon kampanyalarını yenileyerek müşteri kazanma çabalarını artırdılar. Bu güncellemeyle birlikte emekliler, en avantajlı teklifleri değerlendirmek için arayışa geçtiler. İşte detaylar:

Emekliye 10.385 TL ek ödeme listesi tazelendi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 17-18-19-20 Mart arasında 2’li maaş yatacak! 2.500 lira fatura desteği... 3

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ

2024'ün ilk yarısı için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi ve bayram ikramiyelerinde yüzde 50'lik artış gerçekleşti. Bu artışlar, bankalar arasındaki rekabeti kızıştırarak emekli promosyon kampanyalarının revize edilmesine neden oldu.

SON DAKİKA