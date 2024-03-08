Emeklilere müjde! 10 puan refah payı ve 7'si 1 arada destek yasası geliyor! SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lular sevinçli! Seyyanen artış dahil...

1 Son dakika haberine göre, milyonlarca emeklinin gelirini artıracak yeni yasal düzenlemeler için hazırlıklar hız kazanıyor. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyor. Bakanlıklar, belediyeler ve bankalar gibi kurumlar arasında yapılacak protokollerle destekleri hayata geçirecek.

2 MECLİS'İN İLK GÜNDEM MADDESİ EMEKLİLER OLACAK Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Nisan ayında Meclis'in açılması ile birlikte ilk gündeme alınacak düzenlemelerin emeklilerle ilgili olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da emeklilere yönelik yeni adımların atıldığını müjdeledi. Öncelikle emeklilerin gelirlerini artırıcı tedbirlerin uygulanacağı, 7 ana başlık altında toplanan düzenlemeler üzerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Bu yazıda, emekliler için planlanan desteklerin detaylarını ve bunların hayatları üzerindeki potansiyel etkilerini inceleyeceğiz.