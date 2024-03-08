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Emeklilere müjde! 10 puan refah payı ve 7'si 1 arada destek yasası geliyor! SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lular sevinçli! Seyyanen artış dahil...

Hükümet, milyonlarca emekliyi ilgilendiren 7 önemli destek paketi için çalışmalara başladı. Başkan Erdoğan'ın da müjdesini verdiği bu paketler, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve gelirlerini desteklemeyi amaçlıyor. Seçim sonrasında Meclis'in ilk gündem maddesi olarak ele alınacak bu paketler, emeklilerin yaşamında önemli bir değişim yaratacak. Emekli yasasında yapılacak değişiklikler ve 7 destek paketinin detayları için bizi takip etmeye devam edin!

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 06:46 Güncelleme 08 Mart 2024, 08:21
Emeklilere müjde! 10 puan refah payı ve 7’si 1 arada destek yasası geliyor! SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’lular sevinçli! Seyyanen artış dahil... 1

Son dakika haberine göre, milyonlarca emeklinin gelirini artıracak yeni yasal düzenlemeler için hazırlıklar hız kazanıyor. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyor. Bakanlıklar, belediyeler ve bankalar gibi kurumlar arasında yapılacak protokollerle destekleri hayata geçirecek.

Emeklilere müjde! 10 puan refah payı ve 7’si 1 arada destek yasası geliyor! SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’lular sevinçli! Seyyanen artış dahil... 2

MECLİS'İN İLK GÜNDEM MADDESİ EMEKLİLER OLACAK

Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Nisan ayında Meclis'in açılması ile birlikte ilk gündeme alınacak düzenlemelerin emeklilerle ilgili olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da emeklilere yönelik yeni adımların atıldığını müjdeledi. Öncelikle emeklilerin gelirlerini artırıcı tedbirlerin uygulanacağı, 7 ana başlık altında toplanan düzenlemeler üzerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Bu yazıda, emekliler için planlanan desteklerin detaylarını ve bunların hayatları üzerindeki potansiyel etkilerini inceleyeceğiz.

Emeklilere müjde! 10 puan refah payı ve 7’si 1 arada destek yasası geliyor! SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’lular sevinçli! Seyyanen artış dahil... 3

Belediye Hizmetlerinde İndirim: Yerel İmkanlarla Yaşam Kalitesi Artıyor
Emekliler, belediye hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek. Yapılacak protokoller sayesinde su faturalarında indirim, toplu taşımada ücretsiz ya da indirimli seyahat etme imkanı ve belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma fırsatları sunulacak.

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