Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları...

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KAZANCA VERGİ YOK: Evde üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu ürünleri internetten satanlara da vergi muafiyeti bulunuyor. Esnaf muaflığı limiti 2023'te 700 bin lira idi, bu yıl elde edilen hasılat için limit 1.1 milyon liraya yükseldi.

Esnaf muaflığı belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek sigortalı olabiliyor. Bu yıl için prim aylık 6 bin 400 lira. Böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.