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Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları...

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizde kadınlara hem nakdi hem iş, izin, emeklilik, vergi gibi alanlarda destekler var. Üstelik emekliliği kolaylaştıracak 2 önemli reform da önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 07:07 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:07
Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları... 1

KAZANCA VERGİ YOK: Evde üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu ürünleri internetten satanlara da vergi muafiyeti bulunuyor. Esnaf muaflığı limiti 2023'te 700 bin lira idi, bu yıl elde edilen hasılat için limit 1.1 milyon liraya yükseldi.

Esnaf muaflığı belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek sigortalı olabiliyor. Bu yıl için prim aylık 6 bin 400 lira. Böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.

Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları... 2

İŞ KURANA İLAVE DESTEK
TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinden çok sayıda kadın yararlanırken; KOSGEB'in Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nda eğer girişimci kadın ise destek tutarı artıyor.

Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları... 3

İSTİHDAM EDENE TEŞVİK
Yeni eleman alınırken kadın seçilirse istihdam teşviğinin süresi uzuyor.

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