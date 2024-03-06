AK Parti'den emekli maaşı açıklaması! O tarih işaret edildi... Yeni düzenleme mi geliyor?

AK Parti'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusuna yanıt verdi. TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyleyen Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret ederek, "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarına ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU'NDAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.