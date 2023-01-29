Emekliye 10.000 TL ödeme haberi az önce geldi! SSK, Bağkur, 4C’li tak diye faizsiz ATM’den para çekecek! PTTBank, Fibabanka, Halkbank, Ziraat...

Faizsiz ve düşük faizli kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankalar tarafından emeklilere özel hazırlanan kredileri araştırmaya başladı. Maaşını banka üzerinden alan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi olanağı sağlıyor. İşte bankaların 2023 yılı emekli kredi kampanyaları...