Son dakika Aile Destek yardımı ne kadar oldu? Şubat ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Liste ve ödeme TAKVİMİ 2023

Şubat ayının gelmesiyle birlikte Aile sosyal yardım paraları hakkında araştırmalar hızlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bir çok yardımın miktarı 2023 yılında arttı. Vatandaşlar Aile Destek paralarına da zam yapıldı mı merak ediyor. Öte yandan ocak ayı ödemeleri geçen ay erkene çekilerek yılbaşı öncesi yatırılmıştı. Gözler şimdi Şubat ayı ödemelerinde. Peki Şubat ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Son dakika Aile Destek yardımı ne kadar oldu? İşte sorgulama ekranı, listesi ve ödeme TAKVİMİ 2023!