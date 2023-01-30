İŞKUR BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI İLLER LİSTESİ! TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman?

İŞKUR ile dönem dönem TYP kapsamında alımlar yapılıyor. 2023 yılında başvuru yapmak isteyenler ilanların yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Bu noktada TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman? soruları gündemde yer alıyor. İşte son gelişmeler...