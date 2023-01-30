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Haberler Ekonomi İŞKUR BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI İLLER LİSTESİ! TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman?

İŞKUR BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI İLLER LİSTESİ! TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman?

İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 | Toplum Yararına Programlar (TYP); afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır. Peki 2023 yılında başvurular ne zaman başlayacak?

30.01.2023 09:37 - Son Güncelleme: 30.01.2023 09:37
İŞKUR BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI İLLER LİSTESİ! TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman?

İŞKUR ile dönem dönem TYP kapsamında alımlar yapılıyor. 2023 yılında başvuru yapmak isteyenler ilanların yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Bu noktada TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman? soruları gündemde yer alıyor. İşte son gelişmeler...

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İŞKUR BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI İLLER LİSTESİ! TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman?

OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI 2023 BAŞVURU NE ZAMAN?

İŞKUR TYP alımları Ocak ayında başladı. İşte o iller:

Amasya Milli Eğitim Müdürlükleri 275 TYP personel alımı,

İŞKUR BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI İLLER LİSTESİ! TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman?

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlükleri 1350 TYP personel alımı,

İŞKUR BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI İLLER LİSTESİ! TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman?

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlükleri 215 TYP personel alımı,

İŞKUR BAŞVURULARIN BAŞLADIĞI İLLER LİSTESİ! TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru ne zaman?

Kilis Milli Eğitim Müdürlükleri 223 TYP personel alımı yapılacak.

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