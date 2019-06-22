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Emekliye 1000 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşına yapılan zam ve ikramiye ile gelirleri artacak olan emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler bin liraya kadar çıktı. Emekli müşteri kazandıranlara da bankalar 100-125 lira ödeme yapıyor. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte liste liste bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar...

22.06.2019 06:54 - Son Güncelleme: 22.06.2019 06:54
Emekliye 1000 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bu yaz zam ve ikramiye ile gelirleri artacak emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü.

Emekliye 1000 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler bin liraya kadar çıktı.

Emekliye 1000 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da 100-125 lira ödeme yapıyor.

Emekliye 1000 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

İşte liste liste bankaların emeklilere sunduğu promosyon fırsatları...

Emekliye 1000 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

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