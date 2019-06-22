Emekliye 1000 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Emekli maaşına yapılan zam ve ikramiye ile gelirleri artacak olan emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler bin liraya kadar çıktı. Emekli müşteri kazandıranlara da bankalar 100-125 lira ödeme yapıyor. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte liste liste bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar...
22.06.2019 06:54
- Son Güncelleme: 22.06.2019 06:54
DİĞER GALERİLER