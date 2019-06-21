21 Haziran en düşük konut kredisi faizi veren bankalar! Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı
Bankaların kredi faiz oranlarında son durum ne, en uygun kredi veren banka hangisi? Tüm bankaların güncel kredi faiz oranları listesi ve en uygun kredi hesaplama! Bankaların kredi faiz oranları yükselen dolar kuru ile beraber yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Ortalama kredi faiz oranları yukarı yönlü hareket etmeye devam ederken en uygun kredi veren bankalar halen kamu bankaları olarak öne çıkıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. İşte 21 Haziran en düşük konut kredisi faizi veren bankalar! Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı açıklaması
Ziraat Bankası ve Vakıfbank ev almak isteyenlere cazip konut kredileri sunuyor. Vatandaşlar, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'yle aylık TÜFE 0.19 faizle ev alabilecek. Ziraat Bankası'nın bu kredisiyle enflasyon düştükçe taksitler azalacak.
Konut kredisinde geçen hafta 5 banka; Akbank, Garanti BBVA, İNG, HSBC, ŞekerBank ve kampanyalı konut kredisi için ICBC Bank faiz indirimi uyguladı. DenizBank ise kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını arttırdı. Ziraat Bankası'nın enflasyona endeksli konut kredisi kullanımında faiz değişim sıklığı 6 veya 12 aylık periyotlarda yapılabilecek. Faiz oranı güncellemelerinde Merkez Bankası tarafından yayımlanan TÜFE referans oranı esas alınacak.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA
Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.