21 Haziran en düşük konut kredisi faizi veren bankalar! Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı

Ziraat Bankası ve Vakıfbank ev almak isteyenlere cazip konut kredileri sunuyor. Vatandaşlar, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'yle aylık TÜFE 0.19 faizle ev alabilecek. Ziraat Bankası'nın bu kredisiyle enflasyon düştükçe taksitler azalacak.

Konut kredisinde geçen hafta 5 banka; Akbank, Garanti BBVA, İNG, HSBC, ŞekerBank ve kampanyalı konut kredisi için ICBC Bank faiz indirimi uyguladı. DenizBank ise kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını arttırdı. Ziraat Bankası'nın enflasyona endeksli konut kredisi kullanımında faiz değişim sıklığı 6 veya 12 aylık periyotlarda yapılabilecek. Faiz oranı güncellemelerinde Merkez Bankası tarafından yayımlanan TÜFE referans oranı esas alınacak.