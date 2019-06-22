Yıllık izne çıkacak olanlar dikkat! Yıllık izne çıkmadan önce maaşı peşin almak mümkün...
Yeni düzenlemeler ile birlikte yıllık izinler artık istenildiği kadar bölünüyor. Yıllık izne çıkan çalışana isterse işveren tarafından avans da ödeniyor. Yasalar izne giden çalışana bu süre içinde hak ettiği ücret ve benzer haklarının peşin ya da avans olarak ödenmesini zorunlu kılıyor. Yani siz ayın 15'inde yıllık izne çıkacaksanız bu 15 günlük ücretinizi ay başını beklemeden izne çıkarken peşin olarak alabilirsiniz. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yıllık izne çıkacak olanların merak ettiği tüm soruları cevapladı. İşte detaylar...
22.06.2019 06:53
- Son Güncelleme: 22.06.2019 06:53
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