GaleriEkonomi

Yıllık izne çıkacak olanlar dikkat! Yıllık izne çıkmadan önce maaşı peşin almak mümkün...

Yeni düzenlemeler ile birlikte yıllık izinler artık istenildiği kadar bölünüyor. Yıllık izne çıkan çalışana isterse işveren tarafından avans da ödeniyor. Yasalar izne giden çalışana bu süre içinde hak ettiği ücret ve benzer haklarının peşin ya da avans olarak ödenmesini zorunlu kılıyor. Yani siz ayın 15'inde yıllık izne çıkacaksanız bu 15 günlük ücretinizi ay başını beklemeden izne çıkarken peşin olarak alabilirsiniz. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yıllık izne çıkacak olanların merak ettiği tüm soruları cevapladı. İşte detaylar...

22.06.2019 06:53 - Son Güncelleme: 22.06.2019 06:53
Yıllık izne çıkacak olanlar dikkat! Yıllık izne çıkmadan önce maaşı peşin almak mümkün...

Çalışanların büyük çoğunluğu yıllık ücretli izinlerini yaz aylarında kullanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla işyerlerinde bu dönemde izin planlaması konusunda bazı tartışmalar da yaşanıyor.

Yıllık izne çıkacak olanlar dikkat! Yıllık izne çıkmadan önce maaşı peşin almak mümkün...

Senelik izin yasal bir hak olduğu için ne çalışan bundan vazgeçebiliyor ne de işveren 'kullandırmıyorum' diyebiliyor. Son yapılan düzenleme ile izinler ilki 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.

Yıllık izne çıkacak olanlar dikkat! Yıllık izne çıkmadan önce maaşı peşin almak mümkün...

Bu durum da çalışanlara büyük kolaylık getirdi. Böylece çalışanlar izinlerini hem yazın hem de diğer mevsimlerde kullanma imkanına kavuştu.

Yıllık izne çıkacak olanlar dikkat! Yıllık izne çıkmadan önce maaşı peşin almak mümkün...

4 GÜN SÜRE EKLENİYOR
Yani 20 gün izni olan bir çalışan bunun 10 gününü kullandıktan sonra kalan 10 günü isterse 1'er gün olarak 10 parça halinde bile kullanabiliyor.

Yıllık izne çıkacak olanlar dikkat! Yıllık izne çıkmadan önce maaşı peşin almak mümkün...

Hatta bayram tatillerinden 1 gün önce bu izni kullanıp tatili 9 güne bile tamamlayabiliyor. Bugün size çok fazla çalışanın bilmediği bir izin hakkından daha bahsetmek istiyorum. Bu hak sayesinde izninizi 4 güne kadar artırabilirsiniz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 1000 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Emekliye 1000 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?