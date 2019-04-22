İşte ekonomideki düzelme işaretleri
Türk ekonomisindeki düzelme sinyalleri son dönemde güçlü bir şekilde kendisini göstermeye devam ediyor. Milliyet Gazetesi yazarı Yaman Törüner, ekonomideki düzelme göstergelerini grafiklerle masaya yatırdı. İşte o göstergeler...
22.04.2019 09:27
- Son Güncelleme: 22.04.2019 09:27
Türk ekonomisinde toparlanma işaretleri artık kendini belli ediyor. Ekonomideki düzelme göstergeleri grafikler eşliğinde masaya yatırıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Akbank kaynaklı soldaki grafikler gösteriyor ki;
- Türk Lirası üzerinden verilen kredilerde artış ve toparlanma eğilimi var.
- Yabancı para cinsinden ve dövize endeksli kredilerde (DEK) ise borç azaltımı sürüyor.
MEVDUAT İLİŞKİSİ NASIL ŞEKİLLENDİ?
Toplam kredilerin, toplam mevduata oranı, devlet bankalarında hala yüksek.
Yüksek enflasyon ortamında olması beklenen dolarizasyon, devam ediyor.
Öte yandan, kur farkından vergi alındığı için, ticari kişilerin döviz hesapları azalırken; gerçek kişilerin payı artıyor.