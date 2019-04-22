İşte ekonomideki düzelme işaretleri

Türk ekonomisindeki düzelme sinyalleri son dönemde güçlü bir şekilde kendisini göstermeye devam ediyor. Milliyet Gazetesi yazarı Yaman Törüner, ekonomideki düzelme göstergelerini grafiklerle masaya yatırdı. İşte o göstergeler...

22.04.2019 09:27 - Son Güncelleme: 22.04.2019 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





