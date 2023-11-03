EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar oldu?

1 Emekliler bir yandan enflasyon artışını diğer yandan da hazırlığı yapılan iyileştirmeyi merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına Ocak ayında enflasyon zammı yapılırken, ayrıca iyileştirme de devreye alınacak.

2 İŞTE 4 AYLIK ORAN

Emeklilerin enflasyon artışını, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75 olarak açıklamıştı. Ekim ayı enflasyonu ise yüzde 3.43 oldu.