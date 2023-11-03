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EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammını gösterecek yeni veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Geriye sadece 2 veri kaldı. Peki SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 10:08 Güncelleme 03 Kasım 2023, 11:18
EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar oldu? 1

Emekliler bir yandan enflasyon artışını diğer yandan da hazırlığı yapılan iyileştirmeyi merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına Ocak ayında enflasyon zammı yapılırken, ayrıca iyileştirme de devreye alınacak.

EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar oldu? 2

İŞTE 4 AYLIK ORAN
Emeklilerin enflasyon artışını, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75 olarak açıklamıştı. Ekim ayı enflasyonu ise yüzde 3.43 oldu.

EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar oldu? 3

Böylece 6 aylık verinin 4 aylık bölümü yüzde 29.41 çıktı. Temmuz-Ekim enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.41 artış oluşurken, geriye 2 aylık veri daha kaldı.

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