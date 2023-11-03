EYT sonrası 5 maddeli erken emeklilik tablosu çıktı! 2000-2011 sonrası SGK'lılar listeye alındı! 2-4-6-8-10 yıl erken emeklilik: 1000, 1500, 2000 gün primi olanlar...

Emeklilik, birçok çalışanın hayatının önemli bir dönemi ve hedefidir. İş hayatının yorgunluğunu geride bırakıp emekli olma, birçok kişi için rüya gibi bir fırsattır. Ülkemizde emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Ancak, genel kuralın dışında, bazı özel durumlar için "erken emeklilik" hakkı da tanınmaktadır. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler...
10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik, en az 10 yıl prim ödeyenlerin emeklilik hakkını elde edebilmesini sağlayan bir düzenlemeyi içeriyor. Ancak, bu hakkı elde etmek için bazı önemli şartlar bulunuyor.
İlk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmanız gerekiyor. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmanız. Ayrıca, 3600 prim günü (yaklaşık 10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.