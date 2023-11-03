SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

EYT sonrası 5 maddeli erken emeklilik tablosu çıktı! 2000-2011 sonrası SGK'lılar listeye alındı! 2-4-6-8-10 yıl erken emeklilik: 1000, 1500, 2000 gün primi olanlar...

Emeklilik, her çalışanın hayatının belli bir noktasında karşılaştığı ve emeklilik hakkını elde edebilmek için çeşitli şartları yerine getirmesi gereken bir süreçtir. Türkiye'de, emeklilik hakkı elde edebilmek için yerine getirilmesi gereken üç temel şart bulunmaktadır. Ancak, bu şartlar arasında en belirleyici olanı, sigorta başlangıç tarihidir. Bazı durumlarda kısmi emeklilik imkanı da sağlanmaktadır. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 07:26 Güncelleme 03 Kasım 2023, 07:26
EYT sonrası 5 maddeli erken emeklilik tablosu çıktı! 2000-2011 sonrası SGK’lılar listeye alındı! 2-4-6-8-10 yıl erken emeklilik: 1000, 1500, 2000 gün primi olanlar... 1

Emeklilik, birçok çalışanın hayatının önemli bir dönemi ve hedefidir. İş hayatının yorgunluğunu geride bırakıp emekli olma, birçok kişi için rüya gibi bir fırsattır. Ülkemizde emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Ancak, genel kuralın dışında, bazı özel durumlar için "erken emeklilik" hakkı da tanınmaktadır. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler...

EYT sonrası 5 maddeli erken emeklilik tablosu çıktı! 2000-2011 sonrası SGK’lılar listeye alındı! 2-4-6-8-10 yıl erken emeklilik: 1000, 1500, 2000 gün primi olanlar... 2

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik, en az 10 yıl prim ödeyenlerin emeklilik hakkını elde edebilmesini sağlayan bir düzenlemeyi içeriyor. Ancak, bu hakkı elde etmek için bazı önemli şartlar bulunuyor.

EYT sonrası 5 maddeli erken emeklilik tablosu çıktı! 2000-2011 sonrası SGK’lılar listeye alındı! 2-4-6-8-10 yıl erken emeklilik: 1000, 1500, 2000 gün primi olanlar... 3

İlk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmanız gerekiyor. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmanız. Ayrıca, 3600 prim günü (yaklaşık 10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.

SON DAKİKA