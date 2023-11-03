MEMURA 4 AYLIK FARK! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

1 Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı netleşmeye başladı. Ocak'ta Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 15 zam ve enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği veri belli oldu.

2 NE KADAR FARK ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 3.43 olarak açıkladı. 4 aylık TÜFE yüzde 29.41 olurken, bu dönemde yani Temmuz-Ekim döneminde memurlar ve memur emeklileri için yüzde 22.08 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 4 aylık enflasyon farkıyla beraber yüzde 40.4'e ulaştı. Kesin fark için 2 aylık enflasyon verisi daha gelecek.