Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?

1 TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte en düşük maaş 12.500 TL'ye çıkartıldı. SGK 7 Ağustos'ta maaş farklarının yatırılacağını duyurdu. 3 milyon 703 bin 788 emekli 7 Ağustos'ta 2 bin 500 TL'ye kadar fark ödemesi alacak. Yeni yasa ile ilgili akıllarda kalan soruların cevapları şöyle:

2 TABAN MAAŞ FARKLARI HERKESE AYNI GÜN MÜ YATACAK?

SGK yasanın yürürlüğe girmesinden sonra farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bu durumda hak sahibi tüm emekliler farklarını aynı gün almış olacak.