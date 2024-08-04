Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?

Yaklaşık 3.7 milyon emekli önümüzdeki hafta maaşları için fark ödemesi alacak. Peki hesap nasıl yapıldı? İşte yapılacak seyyanen ödemeler ile ilgili soruların cevapları...
TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte en düşük maaş 12.500 TL'ye çıkartıldı. SGK 7 Ağustos'ta maaş farklarının yatırılacağını duyurdu. 3 milyon 703 bin 788 emekli 7 Ağustos'ta 2 bin 500 TL'ye kadar fark ödemesi alacak. Yeni yasa ile ilgili akıllarda kalan soruların cevapları şöyle:
TABAN MAAŞ FARKLARI HERKESE AYNI GÜN MÜ YATACAK?
SGK yasanın yürürlüğe girmesinden sonra farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bu durumda hak sahibi tüm emekliler farklarını aynı gün almış olacak.
YÜZDE 24.73'LÜK TEMMUZ ZAMMI DAHİL EDİLECEK Mİ?
Mevzuata göre aylık fark hesabı şöyle yapılacak: Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak. Ortaya çıkan tutar üzerine yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bu durumda maaş 12.500 liranın altında kalıyorsa, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak almaya başlanılacak.